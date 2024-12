Congo : le projet « InfoLisango » vient renforcer la capacité des médias

Lancé lundi 9 décembre à Brazzaville, le projet est initié par par l’Union européenne (UE), Canal France international (CFI) et l’Agence publique française.

Renforcer la cybersécurité et les compétences numériques des organisations de la société civile, de lutter contre les discours de haine et sensibiliser les jeunes aux mécanismes de la désinformation à travers l’éducation aux médias et à l’information. Ce sont entre autres les objectifs à atteindre par le projet « InfoLisango ».

Plusieurs activités sont prévues pendant les quarante-huit mois au cours desquels se tiendra le projet. Il y aura des formations et coaching de journalistes à la vérification de l’information en ligne et au journalisme en contextes sensibles ; des formations pratiques à la cybersécurité pour des organisations de la société civile spécialisées ; la production et la diffusion de contenus sur le cyber harcèlement et les violences faites aux femmes ; des formations d’éducation aux médias et à l’information pour des jeunes ; des ateliers de production de contenus de sensibilisation aux mécanismes de la désinformation et des discours de haine sur les réseaux sociaux.

Le projet concerne dix médias privés, deux médias publics et quatre radios communautaires, la société civile active dans les domaines des droits humains, de l’éducation des jeunes et de la lutte contre l’impunité des violences faites aux femmes et aux jeunes filles, ainsi que les jeunes personnes leaders, bloggeuses et influenceuses.