Congo : le projet « ASP-MIB Congo » au profit des acteurs de la filière

Il vise à structurer et valoriser la chaîne de valeur du bois domestique en encourageant l’utilisation de bois légal et durable sur le marché intérieur.

Lancé par l’association technique internationale des bois tropicaux (ATIBT), le projet « Appui au secteur privé du marché intérieur du bois » ( ASP-MIB Congo ), est financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 2 millions d’euros. Pour une durée de quatre ans, il vise à structurer et valoriser la chaîne de valeur du bois domestique en encourageant l’utilisation de bois légal et durable sur le marché intérieur.

Plusieurs acteurs sont concernés par ce projet, notamment les PME du secteur bois ; les artisans et petites entreprises non-membres des associations professionnelles ; les centres de formation professionnelle spécialisés dans les métiers du bois ; les associations professionnelles de la filière bois ; les petits exploitants forestiers et communautés locales ; les femmes dans la filière bois et enfin les transporteurs et revendeurs de la filière bois.

Il y aura un renforcement des capacités techniques et financières des acteurs locaux. Le but est d’améliorer les compétences techniques, opérationnelles et financières des Petites et moyennes entreprises (PME) du secteur bois.