Congo : le prix du baril du brut fixé à plus de 78 dollars

C’est ce qui ressort de la réunion de fixation des prix pétroliers au troisième trimestre 2024, qui s’est tenue le 11 octobre dernier.

Les bruts congolais se sont échangés sur le marché international au troisième trimestre avec des différentiels se situant entre -2.250 dollars/bl et 1.360 dollars/bl, soit nettement mieux que le trimestre précédent. Selon les prix réajustés on obtient les prix des bruts de référence à 75.99 dollars pour le Djeno Mélange, 78.12 pour le Nkossa Blend et 81.67 pour le Yombo.

Notons que, les cargaisons Dieno Melange restent concurrencées par l’Ural russe, se dirigeant cette fois-ci vers la Chine, la France, la Roumanie et l’Italie. Les cargaisons du Nkossa Blend ont, quant à elles, pris les destinations de I’ltalie, de la Malaisie, de la Thailande et du Singapour.

Le Yombo est resté fidèle à sa pricing period à la moyenne mensuelle. Orientée vers le marché singapourien, la cargaison de Yombo a été échangée avec un différentiel de 1.250 dollars/bl, favorisé par la pénurie des Fiouls à faible teneur en soufre dans la région, augmentant ainsi drastiquement le prix du LSFO.

Au cours de cette réunion, les acteurs pétroliers, dont les représentants du ministère des Hydrocarbures et les dirigeants des compagnies pétrolières, sont parvenus à s’entendre sur des prix « équilibrés » tenant compte des réalités économiques et de la feuille de route du gouvernement.