Congo : le président Denis Sassou N’Guesso est candidat à la présidentielle de mars prochain

Il a officiellement fait l’annonce le 23 janvier 2021 dans le département du Niari, lors du lancement des travaux de construction de la route Dolisie-Kibangou

Récemment investi par le Partit congolais du travail (PCT), le président candidat, Denis Sassou N’Guesso annonce sa candidature pour un autre mandat au Congo. Les prochaines élections se dérouleront le 21 mars 2021. Le président congolais fait savoir que cette autre candidature, fait suite à l’appel des populations de la localité du Niari. Département depuis lequel, il informe qu’il est candidat.

« L’appel nous a été lancé par les anciens et par les jeunes et ils nous ont pratiquement placé au pied du mur puisque nous avons même reçus leur contribution financière. Et nous avons bien entendu cet appel. Avant eux, nous avons entendu l’appel du PCT et les partis de la majorité présidentielle. Nous disons oui et nous nous portons candidat à l’élection présidentielle du 21 mars 2021 », a déclaré le président qui dirige le Congo d’une main de fer depuis plus de 30 ans

L’homme de 77 ans ajoute que : « ensemble, nous participerons à la paix pour poursuivre la marche vers le développement ». Aux populations du Niari, il fait la promesse que le scrutin se déroulera dans la transparence.

Il sied de rappeler que Denis Sassou N’Guesso est accusé par certains leaders d’opposition et des acteurs de la société civile d’avoir modifié la Constitution pour briquer un nouveau mandat.