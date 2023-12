Congo : le premier forum africain sur les compétences numériques se tient à Kintélé

Ouvert lundi 18 décembre 2023, à Kintélé, dans le département du Pool, les travaux ont été animés par des expert en numérique.

Le premier forum africain sur les compétences numériques se tient du 18 au 20 décembre au Centre international de conférence de Kintélé. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Léon Juste Ibombo, ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique.

Placé sous le thème « Construire un vivier de talents numériques pour l’Afrique », les travaux d’ouverture constituaient deux panels animés par des experts en numérique. De nombreux jeunes, amoureux des nouvelles technologies et des experts africains. Cet évènement a pour but de promouvoir le développement de compétences numériques des individus, des entreprises et des communautés.

Pour le ministre les compétences numériques sont de nos jours au cœur de toutes les tribunes sur le e-développement, et l’Afrique, dont le dividende démographique des jeunes est évalué à plus de 77%, doit tirer l’épingle du jeu afin d’améliorer son produit intérieur brut de 4,5% en moyenne.