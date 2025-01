Congo : le PNUD et la CNTR signent un accord de financement

L’accord a été signé mardi 14 janvier 2025 à Brazzaville entre les le président de la CNTR, Joseph Mana Fouafoua et la représentante du PNUD au Congo.

C’est un nouveau tournant dans la collaboration entre les Nations Unies et le gouvernement congolais. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Commission nationale de transparence dans la gestion des finances publiques (CNTR) ont signé le 14 janvier à Brazzaville, un accord de financement pour tiers donateurs. Cet accord entend contribuer au financement du coût du projet d’élaboration du cadre d’action intégré de la gouvernance publique dans le pays de Denis Sassou N’Guesso.

Ledit partenariat devra contribuer à la réalisation des initiatives innovantes visant d’ici 2026 à faire bénéficier aux pouvoirs publics et à la population d’un système de gouvernance amélioré sur les plans institutionnels, démocratique et des droits humains de la paix, et de l’effort humanitaire.

Cet accord matérialise l’ouverture d’un fonds commun en gestion par son institution pour l’exécution du plan d’investissement prioritaire, conclu en mai 2024. C’est du moins ce qu’a rappelé la représentante du PNUD au Congo, Adama Dian Barry.