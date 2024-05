Congo : le gouvernement vise une croissance de 5,3% du PIB en 2024

C’est ce qui ressort dans le rapport d’avril de la Direction générale de l’économie (DGE) du ministère de l’Economie et des Finances rendu public.

Les autorités congolaises prévoient une croissance de 5,3% du PIB cette année, comparativement à 2% en 2023. Cette hausse qui s’explique par la reprise attendue de la production pétrolière (+5,9%) et à la performance solide du secteur non pétrolier (+5%). C’est du moins des estimations de la Direction générale de l’économie (DGE) du ministère de l’Economie et des Finances.

La DGE a récemment publié son rapport d’avril. Il est indiqué dans le document que l’excédent du compte courant devrait diminuer, passant à 6,0% du PIB en 2024, contre 8,9% en 2023.

Le même rapport souligne que la situation monétaire du pays sur la période 2024-2025, se caractérise par une augmentation des avoirs extérieurs nets une hausse du crédit intérieur net, sous l’effet de la progression attendue des crédits à l’économie, un accroissement de la masse monétaire et une reconstitution du niveau des réserves officielles brutes.