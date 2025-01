Congo : le gouvernement tient sa première quinzaine de l’année 2025

Le passage du GUP au CUT a été l’un des sujets abordés au cours de la Quinzaine du gouvernement » qui s’est tenue jeudi 9 janvier à Brazzaville.

Pendant la série de questions-réponses ayant ponctué la première « Quinzaine du gouvernement » de cette année, plusieurs sujets d’actualité ont été évoqués. On note la circulaire du directeur général du Trésor et la note de service du directeur général des Douanes et Droits indirects qui ont suscité des commentaires surtout sur les réseaux sociaux.

Le premier document appelait, en effet, les contribuables, les banquiers et autres partenaires à payer les droits et taxes fiscaux auprès du comptable du Trésor, tandis que le second soulignait que le paiement devrait se faire au GUP en attendant le transfert des compétences d’encaissement.

Le ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du gouvernement qui s’est appuyé sur les conclusions de la réunion interministérielle a indiqué que l’encaissement des recettes va se poursuivre au Guichet unique de paiement (GUP) en attendant le transfert de compétences au Compte unique du Trésor (CUT).

Thierry Lézin Moungalla a fustigé l’attitude irresponsable des fonctionnaires peu scrupuleux qui diffusent de manière inconséquente des documents internes sur internet.