Congo : le gouvernement annonce l’état d’urgence humanitaire

Cette décision fait suite aux inondations causées les fortes pluies qui se sont abattues depuis plus d’un mois.

Plus de 320 000 personnes, dont 17 morts et six disparus, c’est le bilan des inondations qui ont affectées plus de 360 villages et 36 quartiers. Celles-ci ont été causées par les fortes pluies qui se sont abattues depuis un mois en République du Congo.

Face à cette situation, le gouvernement a annoncé l’état d’urgence et entend débloquer d’un fonds d’urgence estimé à 2milliards 410 millions de francs CFA pour apporter l’aide aux sinistrés et venir à bout des dégâts causés par ces inondations dans plusieurs départements.