Congo : le CNRD se dote d’un automate d’échanges transfusionnels

Réceptionné le 19 juin 2023, à Brazzaville, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la drépanocytose.

La République du Congo de concert avec la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la drépanocytose lundi 19 juin 2023. A l’occasion de cette commémoration, le Centre national de référence de la drépanocytose (CNRD) Antoinette-Sassou-N’Guesso a reçu un automate d’échanges transfusionnels. C’est un don du ministère de la santé et de la Population.

Hormis l’automate d’échanges transfusionnels, le CNRD a été doté également d’une ambulance pour faciliter le transport des patients et du personnel. Dans les prochains jours, le CNRD sera doté d’un échographe, grâce au partenariat entre le ministère de la Santé et de la Population et la Fondation Congo Assistance.

En République du Congo, les statistiques démontrent que le genre S anormal qui caractérise la drépanocytose touche une personne sur quatre dans sa forme partielle, et deux enfants sur cent naissent avec la forme totale. Environ 70 000 personnes portent la drépanocytose totale. Le directeur général du CNRD a fait savoir que des progrès significatifs ont été enregistrés. Jusqu’à la date du 18 juin, le centre a enregistré 37 802 malades. Parmi eux, sept décès depuis 2017. Deux décès ont été enregistrés en 2022.

La cérémonie de remise du don s’est déroulée en présence des représentants de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Unesco, du personnel de santé et d’une délégation de la Fondation Congo Assistance que dirige l’épouse du chef de l’Etat, Antoinette Sassou N’Guesso, marraine de la lutte contre la drépanocytose, dont le Centre porte son nom. Elle a été couplée d’une séance pratique d’échange de sang sur une malade drépanocytaire portant une grossesse de sept mois.