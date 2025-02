Congo : le Centre d’insertion d’Aubeville reçoit ses premiers pensionnaires en avril

Le ministre de la Jeunesse et de la Formation qualifiante, Hugues Ngouelondélé, a présidé, mardi 4 février à Brazzaville, une réunion préparatoire au lancement effectif de cet espace.

Madingou, dans le département de la Bouenza sera doté d’un Centre d’insertion sociale et de rééducation des jeunes. Ledit établissement est doté des salles de classe, des bâtiments administratifs, de réfectoires, de dortoirs, d’une infirmerie, d’un restaurant, d’un terrain de sport et d’un amphithéâtre de plus de 250 places ainsi que d’une ferme.

Le ministre Hugues Ngouelondélé, a présidé, le 4 février à Brazzaville, une réunion préparatoire à l’ouverture officielle dudit centre. La rencontre qui a réuni quelques cadres de du ministère de la Jeunesse a permis au ministre Hugues Ngouelondélé de constituer quatre équipes devant assurer sur tous les plans la réussite de l’ouverture officielle de l’établissement.

La première va initier les textes juridiques tandis que la deuxième va concevoir les programmes de formation sur le plan pédagogique. La troisième équipe, précisément celle de la logistique et intendance, a pour mission d’évaluer les besoins matériels et financiers. La toute dernière équipe s’engagera dans l’identification des pensionnaires et des partenaires. Les différentes équipes devront soumettre leur compte rendu plus tard le 15 février prochain.

La rentrée administrative du Centre d’insertion sociale et de rééducation des jeunes d’Aubeville de cet établissement est fixée à la fin du mois de mars et les premiers pensionnaires seront reçu en avril 2025.