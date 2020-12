Congo : le Bilili BD festival se tient

Ce sont quarante-un profils aussi variés que talentueux, dans les domaines de la bande dessinée, du dessin animé 2D et 3D, et autres qui sont présentés au cours de cette 5ème édition.

La cinquième édition du festival international de la bande dessinée du Congo a ouvert ses portes le 1er décembre 2020. Cet évènement se tiendra jusqu’au 5 décembre à l’Institut français du Congo (I.F.C.) en online et live.

Pour cette édition 2020, ce sont plus de quarante-un profils dans les domaines de la bande dessinée, du dessin animé 2D et 3D, du jeu vidéo, du cosplay, de l’édition numérique, physique, et de la littérature jeunesse ! Aux côtés de la talentueuse scénariste Estelle Dumas, de sa bande dessinée biographique « des bombes et des hommes », jury du concours BD en tant scénariste, l’un des profils de choix de cette édition est Charlie Adlard.

Charlie Adlard

Dessinateur de bande dessinée britanique né le 4 août 1966, il est connu en Angleterre pour ses travaux publiés dans la revue 2000 AD (Judge Dredd, Savage, etc.). Aux Etats-Unis, on lui doit une participation à la série X-files, Astronauts in Trouble pour ce qui est des parutions indépendantes. Pour les majors, on le retrouve sur des titres tels que Batman, Green Arrow ou encore Green Lantern. Sa notoriété croit lorsqu’il succède à Tony Moore au dessin de The Walking Dead, une histoire de zombies écrite par Robert Kirkman.