Congo : l’ARD appelle à un dialogue inclusif avant les élections

Les membres de la conférence des présidents de l’Alliance pour la république et la démocratie (ARD), ont animé jeudi 6 février à Brazzaville, une conférence de presse.

Devant la presse nationale, les membres de l’ARD ont fait une analyse globale de l’actualité en République du Congo. Ils ont déploré certains faits qui minent, selon eux, le quotidien des Congolais. De la politique à l’économie, en passant par la gouvernance, le social, la diplomatie, l’éducation et l’alternance politique, tout a été évoqué. Il aussi été question pour eux de faire des propositions dans le cadre de la gouvernance démocratique. L’une de leurs propositions est l’organisation d’un dialogue inclusif avant la présidentielle de 2026.

« Ces conditions sont notamment l’organisation d’accord-parties entre la mouvance présidentielle et la mouvance oppositionnelle d’un recensement administratif spécial pour déterminer de façon consensuelle un corps électoral fiable et des listes électorales honnêtes et crédibles », ont-ils proposé.

Autres propositions de l’ARD, la dissolution de la direction générale des affaires électorales ; la mise en place d’une commission électorale nationale indépendante ; l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle loi électorale et d’un nouveau découpage électoral ; la proclamation des résultats provisoires et leur affichage dans chaque bureau de vote; la reconnaissance des Congolais de la diaspora de leur droit de vote et bien d’autres. Ils ont demandé aussi la neutralité des agents de la force publique affectés à la surveillance des élections.

En ce qui concerne les rumeurs sur le changement ou pas de la Constitution congolaise, l’ARD pense que rien ne peut pousser les Congolais à modifier ou changer la loi fondamentale.