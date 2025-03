Congo : la SNPC entend optimiser le potentiel gazier du pays

L’entreprise vient de présenter les grandes lignes de son Plan Directeur du Gaz (PdG).

Dans le cadre du Congo Energy & Investment Forum, la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) a présenté les grandes lignes de son Plan Directeur du Gaz (PdG). La Société veut optimiser les ressources gazières pour soutenir l’économie nationale et attirer les investissements étrangers. Ledit plan cherche à revitaliser le secteur des hydrocarbures tout en réduisant la dépendance aux revenus pétroliers et en développant le réseau électrique du Congo.

« L’objectif principal du plan directeur pour le gaz est de développer une stratégie d’exploration à court et à long terme afin de contribuer au développement des ressources naturelles et à la diversification économique », a expliqué Bi-Dia-Ayo Ibata, chef de la division des relations avec les autorités de tutelle de la SNPC. Il a ajouté que « les cinq objectifs principaux sont la maximisation des ressources, la croissance et la diversification économiques, les avantages sociaux, les recettes publiques et l’attraction des investissements ».

Le pays veut utiliser le gaz pour l’électricité, en maintenant des prix bas pour soutenir une croissance durable. Le plan souligne l’importance d’une politique du gaz naturel pour guider le développement du secteur.