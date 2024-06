Congo : la Première dame inaugure le centre de santé intégré de Yanga

Construit par la société Perenco, la structures est situé à plus de 45 km de la ville de Pointe-Noire.

Antoinette Sassou N’Guesso, a inauguré, lundi 17 juin, le centre de santé intégré de Yanga. Construit par la société Perenco, dans le cadre de sa responsabilité sociétale et environnementale. Le bâtiment principal comprend douze lits d’hospitalisation, un bloc d’accouchement, un laboratoire, des bâtiments de logement et un bâtiment annexe.

« Les travaux ont été exécutés par des sociétés cent pour cent congolaises, avec une main d’œuvre locale à hauteur de 30%. Ces infrastructures qui portent le nom de Mme Antoinette Sassou N’Guesso sont le symbole de notre engagement pour la santé et le bien-être de tous », a précisé le directeur général de Perenco, Stéphane Barc.

Le ministre de la santé et de la population présent à l’inauguration du centre a exhorté le personnel soignant et à l’administration à prendre soin de la nouvelle structure et à la population de Yanga à participer à « la co-gestion de ce centre de santé ».

« Voici un centre qui remplit les exigences structurelle et fonctionnelle de la dispensation des soins promotionnels, préventifs, curatifs et d’appui. C’est ici le lieu d’enjoindre la directrice départementale des Soins et Services de santé, le médecin chef du district sanitaire, l’ensemble du personnel de santé, les membres du comité de santé, les sages, les notables, à prendre bien soin de ce centre », a déclaré Gilbert Mokoki.

Le centre de santé intégré de Yanga qui est situé à plus de 45 km de la ville de Pointe-Noire, s’étend sur une superficie de 3 600 mètres carrés.