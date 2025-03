Congo : la CNTR adopte son budget 2025 qui connait une légère baisse

Les membres de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR), se sont réunis du 4 au 13 mars à Brazzaville.

2 452 944 421 FCFA, c’est la somme qui a été arrêté comme budget exercice 2025 de la CNTR. Ledit budget a été adopté par les membres de la CNTR qui se sont réunis su 04 au 13 mars dans la capitale congolaise. Arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2 452 944 421 FCFA, contre 2 735 234 092 FCFA en 2024, le budget de la CNTR connaît une légère baisse.

Les membres de la CNTR outre le budget ont aussi adopté le programme annuel de travail budgétisé et les documents relatifs au plan stratégique 2025-2029 ainsi que le programme d’activités 2025 de l’institution. On note aussi l’adoption de neuf résolutions dont celles consistant à rendre exécutoire le budget exercice 2025 ; rendre obligatoire, lors des sessions, la présentation par le bureau des avant-projets de budgets prélude à l’examen par le groupe de travail. Il sera également question de de rendre exécutoire le programme annuel budgétisé 2025 ; le programme d’activités 2025. Et de fait obligation de procéder à la création du secrétariat général de la CNTR ; de mettre en œuvre le plan stratégique 2025-2029 et le plan d’actions triennal 2025-2027 ; de rédiger le rapport annuel d’activités 2024.

Cette rencontre a permis à Joseph Mana Fouafoua, président de la CNTR a appelé les agents de l’Etat à collaborer aux études et enquêtes lancées par la CNTR dans les administrations publiques ou paraétatiques.