Congo : la BM promet plus de 9 milliards F pour renforcer le système éducatif

Le sujet était au centre d’un échange entre le ministre de l’Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé et le Représentant pays pour la République du Congo auprès du Secrétariat du Partenariat mondial pour l’Education, Ludovic Signarbieux.

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a reçu mardi 19 mars 2024, à Kinshasa, Ludovic Signarbieux. Les deux personnalités ont parlé de l’accès à un financement de 9 milliards 64 millions 637250 Fcfa de la Banque mondiale en vue de contribuer au renforcement du système éducatif de la République du Congo.

Cette action s’inscrit dans un partenariat mondial pour l’Education. Le but est de renforcer les compétences de base des apprenants, la formation des enseignants et le renforcement de la qualité dans les formations initiales.

« Le Partenariat mondial pour l’éducation et le Congo développent et nourrissent d’excellentes relations et les deux parties ont envisagé la possibilité de nouveaux financements qui devront être conclus à travers l’élaboration d’un pacte pour le renforcement de la qualité de l’éducation », a fait savoir Ludovic Signarbieux, Représentant pays pour la République du Congo auprès du Secrétariat du Partenariat mondial pour l’Education.