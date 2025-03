Congo : la BAD fait un don de 1,5 millions de dollars pour financer le secteur énergétique

La Banque africaine de Développement et le gouvernement congolais ont signé deux accords de don d’un montant de 1,5 million de dollars.

Les deux parties ont signé les documents le 26 février 2025 à Brazzaville. Le directeur général par intérim du groupe de la Banque pour la région Afrique centrale, Solomane Koné, et le ministre de l’Economie, du Plan et de l’Intégration régionale, gouverneur de la Banque pour le Congo, ont paraphé les accords pour le compte de leurs institutions respectives.

Le premier don, d’un montant de 585.000 dollars, émane du Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire. Cette enveloppe va financer les études d’aménagement pour des barrages hydroélectriques sur les sites de Mbana Ndounga au sud du pays et de Linzolo à une vingtaine de kilomètres de Brazzaville.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le second don s’élève à 995 000 dollars. L’enveloppe provient du Fond fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC). Il est destiné à financer les études de faisabilité et de conception des lignes de transmission entre Pointe-Noire et Brazzaville, et entre Loudima et Djambala.

Les différents dons vont contribuer à mettre sur pied des projets visant à renforcer la capacité de production de l’électricité et à promouvoir l’autosuffisance énergétique du Congo.