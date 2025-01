Congo : la 2e phase du projet Biodev 2030 est lancée

Les travaux vont permettre l’aboutissement de l’élaboration d’un plan de travail qui guidera les actions et les interventions futures.

La deuxième phase du projet Biodev 2030 a été lancée mardi 07 janvier à Brazzaville par la ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault. Le projet accompagne les acteurs à analyser le potentiel de financement innovant à travers les approches de certificat biodiversité et de paiement des services environnementaux.

Biodev 2023 est projet mis en œuvre par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Fonds mondial pour la nature (WWF) et coordonné par Expertise France et financé par l’Agence française de développement (AFD). Il est doté à hauteur de dix millions d’euros, dont quatre cent mille pré-ciblés sur le Congo.

Le projet Biodev 2030 est une approche expérimentale de mainstreaming de la biodiversité mis en œuvre dans quinze pays pilotes dont le Congo. Il est question de mettre en place concrètement une plateforme de dialogue multi-acteurs au niveau national pour coordonner les actions en faveur de la biodiversité.