Congo : Jean-Claude Mopita reste à la tête de la Fécovo

Il a été réélu lundi 09 septembre, au Salon VIP du stade Alphonse-Massamba-Débat, au cours de l’assemblée élective de la Fédération congolaise de volleyball (Fécovo).

Le programme des quatre prochaines années du nouveau président de la Fécovo est axé sur des concertation avec les partenaires. Il sera question de « L’engagement de chacun là où il se trouve pour être prêt… à œuvrer pour le succès de nos objectifs communs. Autrement dit, nous devons progressivement mais fièrement consolider nos acquis et, surtout, avoir au triple plan administratif, technique et organisationnel les soucis du résultat concret », a-t-il exhorté.

Le président de la Fécovo s’est engagé à assurer la vulgarisation et la promotion de la discipline par la formation et le recyclage des cadres administratifs et techniques. Il entend également mettre un accent sur la formation sportive des jeunes joueurs par le redémarrage du volleyball au niveau des poussins, minimes et des cadets sur tout en milieu scolaire.

Autres points, Jean-Claude Mopita envisage de reconstituer toutes les différentes catégories des sélections nationales (U17, U-19, U-20, U-21 et U-23) ainsi que le volleyball féminin et l’organisation des compétitions nationales, départementales et sous-régionales.

Il faut noter que Jean-Claude Mopita occupe se poste depuis 2012. Pour ce nouveau mandat, le président de la Fécovo sera assisté de Jean-Marie Ompébé qui est le premier vice-président, Jean Paul Kiba, troisième vice-président, Landry Matsimi Makita, quatrième vice-président. Le poste de secrétaire général est occupé par Jean Baptiste Matondot Paunel secondé par Louis Marie Mizingou. Francis Diawa est le trésorier général avec pour adjointe Anna Medah Moungala. Omer Makoumbou, Mme Ndeké née Sara Ahoui et Divion Ossié Moussimba sont les membres. Epiphanie Ambeto est membre du commissariat aux comptes.