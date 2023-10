Congo-hépatites virales : un atelier pour valider le plan national 2023-2027

Des experts se sont réunis en atelier pour valider plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales au Congo.

Les participants vont, à travers des ateliers animés par des experts en la matière, proposer les annotations sur le document, apporter des amendements utiles pour améliorer la qualité du document final. L’objectif est de porter les recommandations nécessaires pour sa mise en œuvre.

Le délégué du représentant de l’OMS au Congo, le Dr Cyr Judicaël Passi Louamba, a rappelé que la stratégie mondiale pour la lutte contre les hépatites proposée par l’OMS lors de la 63e Assemblée mondiale et approuvée par les Etats membres a pour vision de « réduire de 90% les nouvelles infections par le virus de l’hépatite et de 65% les décès dus à cette maladie d’ici à 2030 ». Elle souligne, par ailleurs, que les programmes de lutte contre ces affections devraient non seulement être institués de façon globale et systématique dans les plans nationaux de santé (PNDS) mais aussi documentés et disposés des systèmes appropriés de suivi et d’évaluation.

Selon l’OMS, en 2022, près de 354 millions de personnes sont infectées par les hépatites virales dont 294 millions par l’hépatite B et 58 millions par l’hépatite C et 2 millions pour le reste des hépatites. Chaque année, environ 1,4 million de personnes décèdent des suites de cirrhose hépatique ou cancer du foie. Dans la région africaine, l’hépatite B est endémique et touche environ 5 à 8% de la population, surtout en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.

L’atelier est organisé par le ministère de la Santé avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres partenaires au développement du secteur de la santé.