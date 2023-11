Congo : harmonisation des documents juridiques des coopératives

Les coopératives agricoles ont bénéficié d’un document juridique aux normes Ohada.

Les animateurs du Projet d’appui au développement de l’agriculture commerciale (Pdac) ont organisé, le 27 novembre, à Brazzaville, un atelier. Il s’est agi de restituer la mission de formation sur le bien-fondé de l’acte uniforme Ohada et assistance à la mise en harmonie des documents juridiques des sociétés coopératives.

Selon le coordonnateur national du Pdac, Isidore Ondoki, ce travail qui a été réalisé par le cabinet KPMG marque une évolution dans le secteur agricole puisque les coopératives devraient se transformer en structures organisées, susceptibles de booster l’économie congolaise. Ce document permettra au gouvernement d’établir les textes conformes à l’acte uniforme Ohada.

A en croire le directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Pascal Robin Ongoka, cette initiative va renforcer la gouvernance et le climat des affaires dans le secteur agricole.

Notons que le Pdac vise à améliorer la productivité des agriculteurs et l’accès aux marchés de groupes de producteurs et des micros, petites et moyennes entreprises agroindustrielles, dans des zones sélectionnées, et d’apporter une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou de situation d’urgence répondant aux critères d’admissibilité.