Congo : fin ce mardi de l’opération des déclarations de conflits d’intérêts

Hauts fonctionnaires, ministres, et autres cadres de l’administration défilent depuis quelques jours devant la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc).

L’opération des déclarations de conflits d’intérêts prend fin ce mardi 30 avril 2024. La Hacl reçu plus de 300 personnes depuis quelques jours dans le cadre de ce travail. Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, et Bruno Jean-Richard Itoua, ministre du Pétrole, premier produit d’exportation du Congo, étaient parmi les dirigeants à accomplir ce devoir.

Pour la société civile, l’opération serait impulsée par le Fonds monétaire international (FMI) qui organise dans les prochains jours une mission de contrôle à Brazzaville.

« Nous avons des cadres qui sont utilisés çà et là et se retrouvent avec beaucoup de traitements chaque fin de mois. Nous avons des cadres ordonnateurs qui choisissent comme DAF (Directeur administratif et financier) leurs propres filles. Tout cela rentre dans le conflit d’intérêt. Je pense qu’il est temps de corriger ces erreurs et il est temps de construire le Congo », explique Emmanuel Ollita Ondongo, président de la Haute autorité de lutte contre la corruption.

Pour Mackosso, de la Commission Justice et Paix il est « Evidement, le FMI a une mission au Congo-Brazzaville dans le cadre de la revue de Facilité élargie de crédit. La mission va avoir lieu la première quinzaine du mois de mai. Je comprends aisément pourquoi le gouvernement de la République se presse à remplir évidemment ce repère structurel ».