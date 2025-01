Congo-Filière bois : 3 milliards FCFA pour rendre compétitif le marché intérieur

Le « Projet appui au secteur privé marché intérieur du bois Congo » a été lancé mardi 21 janvier à Brazzaville, par l’inspecteur général des services de l’Economie forestière, Samuel Ossebi Mbila.

L’Association technique internationale des bois tropicaux (ATIBT) vient de lancer le « Projet appui au secteur privé marché intérieur du bois Congo ». L’objectif est de rendre attractif et compétitif le marché intérieur du bois congolais, au travers la structuration de la chaîne de valeur du bois domestique et l’amélioration de l’utilisation de bois légal et durable.

Le projet qui va s’étendre sur 4 ans, est financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de trois milliards FCFA. Pour le chef de projet, Alain Tiotsop, le plan de travail s’articulera sur deux grands axes, à savoir l’amélioration des mécanismes de gestion durable de la filière bois, puis le renforcement des capacités techniques et financières des acteurs locaux.

Un point d’honneur sera porté à l’inclusion des femmes dans la filière et à la création d’emplois durables, contribuant ainsi au développement socio-économique du Congo tout en préservant son patrimoine forestier.

En République du Congo, l’approvisionnement des petites et moyennes entreprises et les artisans représenterait près de 15% des volumes de grumes produits par des concessionnaires forestiers.

