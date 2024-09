Congo-Fécofoot : la commission ad hoc a 90 jours pour préparer les élections

La Fédération congolaise de football (Fécofoot), a tenue mercredi 25 septembre à Brazzaville, une assemblée générale extraordinaire des dirigeants des clubs.

Plusieurs points ont été validés au cours de la rencontre ayant réunie les dirigeants des clubs. Après plus de six heures d’échange à huis clos, l’assemblée a validé la mise en place d’une commission ad hoc dirigée par William Bouaka. Celle-ci devra préparer une assemblée générale élective dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.

Autres points validés, l’audit des comptes de la Fécofoot, la révocation du comité exécutif et bien d’autres. William Bouaka, qui est à la tête de ladite commission et par ailleurs vice-président de Diables noirs, sera secondé par le président de V Cub Mokanda, Alain Francky Loemba. Wilfried Bruno Monka, Tinio Mandounou, Celestin Mouyabi, Steve Lecka et Djim Oumar font également partie de cette commission

La commission ad hoc aura pour rôle d’installer un climat de collaboration avec le ministère des Sports et l’organisation de l’assemblée générale élective. Ces membres ne peuvent se présenter au poste de président du comité exécutif de la Fécofoot.