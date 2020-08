Congo : Faure Gnassingbé en visite chez Sassou N’Guesso

Le Président togolais est en séjour de travail et d’amitié de 24 heures en République du Congo, où il est arrivé le 27 août 2020.

Faure Essozimna Gnassingbé est arrivé au Congo, ce jeudi 27 août 2020, à Oyo dans le département de la Cuvette (nord). Le Président togolais, pour un séjour de travail et d’amitié de 24 heures. Dans cette localité, le chef de l’Etat togolais aura des entretiens, en tête-à- tête, avec son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso.

Le renforcement de l’axe bilatéral entre le Congo et le Togo, volonté commune de Denis Sassou N’Guesso et de son hôte, sera au centre des échanges entre les deux Chefs d’État, tout comme les grands sujets de l’heure sur la scène continentale et internationale.