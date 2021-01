Congo : Elvy Gotiene parle de l’ « ADN AU FEMININ »

L’auteure congolaise à travers son ouvrage veut aider les femmes africaines à s’émanciper à travers le discours divin.

ADN AU FEMININ, c’est l’histoire de trois femmes Gloire, Précieuse et Patience qui rêvent toutes d’un avenir radieux, d’un mariage heureux, d’une vie paisible. Pourtant, elles doivent renoncer à leurs espoirs parce qu’elles sont des femmes. Parce qu’elles sont des femmes, de nombreuses idées reçues contrôlent leur existence. Celles-ci sont inévitablement jugées responsables des malheurs des hommes, et donc de leur propre malheur. Mais que dire des tromperies, des mensonges, des abandons qu’elles subissent, elles qu’on accuse sans cesse ?

C’est dans ce récit, qui mêle mises en situation, conseils de vie et paroles religieuses, qu’Elvy Gotiene dépeint le quotidien pas toujours rose des femmes africaines et propose un plaidoyer aussi universel que féministe pour que chacune trouve la force de vivre la vie qu’elle a choisie. Pour Elvy Gotiene, le temps serait peut-être venu de changer les mentalités, de faire évoluer les discours.

« Certaines femmes cèdent à la dépression, à la frustration, à la révolte, au découragement, aux regrets de certains choix de vie… », extrait du livre.

Qui est Elvy Gotiene ?

L’auteure est née à Brazzaville en République du Congo. C’est une épouse et mère de deux enfants. Elvy Gotiene a travaillé dans différents secteurs avant de trouver sa voie dans l’audiovisuel et de s’y former en autodidacte. Elle œuvre aujourd’hui pour l’identité et la productivité de la femme à travers son concept de « mwassi moi aussi » et booste, à l’aide de son époux, les jeunes talents de son pays.