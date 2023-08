Congo : des femmes et filles vulnérable reçoivent des kits

Elles ont reçu des kits d’activités génératrices de revenus et d’insertion professionnelle de l’Organisation non gouvernementale, « Azur développement ».

L’objectif de ce don est d’appuyer et de soutenir ces femmes dans les différentes activités en vue de leur donner un meilleur accès à la formation et à l’insertion socio-professionnelle et économique. C’est une action menée par l’Organisation non gouvernementale, « Azur développement ».

La remise des dons s’inscrivait dans le cadre du projet « Promotion des droits et autonomisation économique des filles et femmes vulnérables », avec la subvention du Fonds de la Francophonie. Un projet mis en œuvre par Azur développement dans les départements de Brazzaville, la Bouenza et Pointe-Noire.

Le projet prévoit d’octroyer les activités génératrices de revenus à quatre-vingts femmes et jeunes filles vulnérables, d’accompagner dix groupements de femmes dans les activités agricoles et de placer cinquante jeunes filles dans la formation professionnelle ;

Le projet envisage également d’organiser des sensibilisations à la prévention des maladies sexuellement transmissibles, au VIH/Sida, aux grossesses précoces et non désirées et aux violences sexuelles à l’endroit des femmes, filles, hommes et garçons.