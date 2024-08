Congo : des élus locaux attendus en Allemagne en octobre

Une délégation congolaise composée entre autres de deux maires et un président d’un Conseil départemental se rendront en Allemagne au mois d’octobre prochain.

Le ministre délégué de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a eu un échange jeudi 22 août avec le diplomate allemand, Wolfgang Klapper. Au centre des échanges, le voyages en octobre prochain en Allemagne d’une délégation des élus locaux congolais.

Une délégation congolaise constituée entre autres deux maires et un président d’un Conseil départemental est attendue en Allemagne dans le cadre d’un « programme très riche et très intensif. Au niveau politique, il est prévu des rencontres avec les représentants du Sénat de la ville de Berlin, des représentants du ministère des Affaires étrangères et des industriels. Il y aura aussi des visites pratiques dans divers secteurs dont la station d’épuration des eaux usées, des sites des énergies renouvelables, surtout éoliens et solaires », a expliqué le Dr Wolfgang Klapper.

Pendant leur séjour, les élus locaux congolais s’imprégneront de la gestion financière des communautés en Allemagne. Selon l’ambassadeur, son pays a un système où les communautés ont leur autonomie et leurs propres sources financières.

Notons également que le programme prévoit également des discussions concernant les jumelages entre les villes allemandes et congolaises, ainsi que le transport public.