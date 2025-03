Congo : Denis Sassou N’Guesso reçoit Manuel Marrero Cruz

Le Premier ministre cubain qui était porteur d’un message de son président a été reçu mardi 18 mars à Brazzaville par le chef d’Etat du Congo.

Le Congo et Ciba totalise plus de 60 années de relations diplomatiques. C’est dans le cadre de la célébration de cette longue amitié que s’inscrit la visite du Premier ministre Manuel Marrero Cruz.

« Nous nous sommes accordés à actualiser tous nos potentiels de coopération entre les deux pays, de renforcer la coopération en matière de santé, de technologie, de formation des ressources humaines à Cuba, en matière de tourisme et de la culture, à la science et à l’innovation, au sujet des hydrocarbures, de la défense et d’autres domaines économiques et sociaux. C’est-à-dire nous aurons une nouvelle étape pour consolider les liens économiques et commerciaux qui seront à la même hauteur que dans le domaine politique », a expliqué Manuel Marrero Cruz à sa sortie d’audience.

Notons que le Congo et Cuba entretiennent d’excellentes relations de coopération, particulièrement dans la formation des cadres, notamment des médecins et agriculteurs.

Manuel Marrero Cruz s’est, par ailleurs, rendu au Palais du peuple où il a visité la plaque commémorative du Protocole de Brazzaville érigée au perron de la salle de banquets.