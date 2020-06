Congo-covid 19 : les cours reprennent le 2 juin 2020

Seuls les élèves du CM2, de la troisième et de la terminale, candidats aux examens d’État, sont concernés par cette reprise.

Fermées depuis le 19 mars à cause l’apparition du coronavirus alors que les élèves passaient les compositions du second trimestre, les écoles vont rouvrir partiellement au Congo-Brazzaville ce mardi 2 juin. Seuls les élèves du CM2, de la troisième et de la terminale, candidats aux examens d’État, vont revenir en classe.

Les autorités gouvernementales assurent qu’elles ont pris des dispositions pour qu’aucun enfant ne soit exposé à la maladie du Covid-19 qui touche déjà près de 600 personnes dans le pays. Le Mouvement des élèves et étudiants du Congo (MEEC) joue aux observateurs.