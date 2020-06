Congo-Coronavirus : les centres de prise en charge reçoivent de nouveaux équipements

Le gouvernement congolais renforce ses moyens de lutte contre la crise sanitaire. Les centres de prise en charge des malades de coronavirus ont reçu de nouveau équipements.

Le directeur de la Centrale d’achat des médicaments essentiels et produits de santé (Cameps), Max Maxime Makoumba-Nzambi, a réceptionné le 29 juin à Brazzaville des équipements des structures sanitaires chargées de la prise en charge des patients atteints de coronavirus (Covid-19).

« Cette commande de plus d’un milliard de francs CFA est composée de trente respirateurs et accessoires, cent trente lits avec les matelas, ainsi que des filtres. Le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) a reçu quinze respirateurs, l’hôpital Adolphe-Sicé de Pointe-Noire bénéficiera de cinq respirateurs, trois pour l’hôpital de Loandjili, trois pour la clinique municipale Albert-Leyono. Pour l’instant, Nkayi et Dolisie recevront un seul respirateur chacun », a-t-il expliqué.

Un matériel qui arrive à point nommé selon Jean Bruno Kiakou, directeur des soins infirmiers du CHU-Brazzaville.

Il faut le dire, ce lot de matériel est le deuxième du genre après celui a été livré le 27 juin dernier.