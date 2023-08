Congo-Concours direct : plus de 9500 face aux épreuves

Le concours d’entrée dans les écoles professionnelles notamment de Santé, des Beaux-Arts, d’Administration, des Eaux et Forêst et des Instituteurs session 2023, a démarré le 3 août, sur l’ensemble du territoire national.

Ils sont au total 9 509 candidats repartis dans cinquante-six centres face aux épreuves. L’examen qui s’achève aujourd’hui ce vendredi 04 août, a été lancé hier jeudi par le directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement Technique et Professionnel, Paul Soy Benga.

La première journée a été consacrée à l’épreuve de Français pour tous les candidats. Tandis que ceux de l’Ecole nationale des Beaux-Arts, option Arts Plastiques ont planché sur le dessin d’imagination. En cette deuxième journée, les candidats affronteront les Mathématiques, pendant que ceux des écoles paramédicales de santé plancheront sur les Sciences de la vie et de la terre, et les postulants de l’Ecole nationale des Eaux et Forêts aborderont l’épreuve des Sciences physiques.

Pour l’Ecole nationale des Beaux-Arts, option musique, la culture générale et ceux de l’option Arts Plastiques, le dessin d’observation. Les candidats de l’Ecole nationale des instituteurs et de l’Ecole nationale moyenne d’administration auront pour épreuves les Mathématiques et l’histoire-géographie.

Notons que cette année, l’effectif des candidats est en baisse comparativement à l’année dernière.