Congo-budget 2025 : la contribution des régies financières en hausse de plus de 50%

Le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé a appelé les impôts et les douanes à l’obligation des résultats.

Dans la loi de finance 2025, les régies financières seront la mère nourricière avec une contribution de plus de 50%. Les contributions des impôts et des douanes sont en augmentation par rapport aux prévisions budgétaires de l’année 2024. Elles sont arrêtées à 1002 milliards FCFA pour les Impôts, soit une augmentation prévisionnelle de 33,8%, et 220 milliards FCFA pour les douanes, soit une augmentation prévisionnelle de 18,3%.

Le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé, a eu une réunion vendredi 22 novembre à Brazzaville, avec les directeurs généraux, centraux et départementaux des Impôts et des Domaines et ceux des Douanes et droits indirects. Au cours de cette rencontre, le ministre a axé sa communication sur quatre points essentiels, à savoir la responsabilité ; l’éthique professionnelle ; la loyauté et l’obligation de résultats. Il leur a rappelé qu’ils ont obligation de résultats dans la collecte des fonds publics.

Dès le 1er janvier 2025, un contrat de performance sera signé dans le cadre du basculement en budget programme et de la gestion axée sur les résultats, avec chaque directeur général.