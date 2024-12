Congo : Brazzaville et Shao Yang signe un accord de partenariat

L’accord a été paraphé par le président du Conseil départemental et municipal, Dieudonné Bantsimba, et Riping Ouyang, conseiller principal du gouvernement populaire municipal de Shao Yang.

Le partenariat signé dimanche 29 décembre entre les villes de Brazzaville et Shao Yang, s’inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée entre les deux villes et porte essentiellement sur l’ingénierie municipale. Il est question de développer des projets d’intérêt public et renforcer l’assainissement dans la ville.

La mise en œuvre des projets qui sont en cours d’indentification se fera par Omex, une société partenaire de la ville Shao Yang, spécialisée dans la construction et le développement des infrastructures urbaines.

« En signant ce protocole d’accord qui sera suivi d’effets escomptés, nous ne saurons que renforcer la coopération sino-congolaise pour le bien de nos populations et la transformation de notre ville. Notre ville de Brazzaville doit se mettre en branle pour rechercher les financements et Shao Yang, pour sa part, doit sélectionner les entreprises pour que tous ces travaux puissent démarrer au plus vite », a indiqué le président du Conseil départemental et municipal.