Congo : Brazzaville et Pointe-Noire connaitront des perturbations en électricité

L’information a été donnée par Jean Bruno Danga Adou, directeur général de la société Energie électrique du Congo (E2 C).

Les villes de Brazzaville et Pointe-Noire feront face à des perturbations dans l’alimentation électrique du 7 au 4 novembre 2023. Cette situation sera causée par les travaux de maintenance et d’entretien des turbines au niveau de la RDC. L’information a été donnée par Jean Bruno Danga Adou, directeur général de la société Energie électrique du Congo (E2 C).

Adou Danga, a signifié que les deux villes subiront des délestages pendant une période de vingt-neuf jours. « Je voudrais tout d’abord m’excuser auprès de notre clientèle du désagrément que cela causera, notamment à nos ménages et aux différentes petites et moyennes entreprises dans les quartiers qui fonctionnent à base d’électricité, toutes nos excuses et nous sollicitons leur indulgence », a déclaré le directeur général d’E2C.

« La première raison, c’est qu’au niveau du réseau de la Société nationale d’électricité en RDC, la puissance réactive a été limitée à 50 MW. Or, en temps normal, il arrive que nous dépassions cette valeur voir jusqu’à 80-90 MW et aujourd’hui, nous avons été limités à 50 MW, parce que quand nous envoyons trop d’énergie réactive dans le réseau à leur niveau, ces derniers font face à plusieurs délestages », a-t-il expliqué.