Congo-Bilili BD : la 9e édition fera un voyage initiatique du héros dans les mangas shōnen

L’Institut français de Brazzaville va abriter du 2 au 8 décembre prochain, la 9e édition du festival international de la bande dessinée (BD) du Congo.

Pendant une semaine des auteurs locaux et internationaux se réuniront dans la capitale congolaise dans le cadre de la 9e édition du festival BD Bilili. Comme chaque année, le festival international de la bande dessinée promeut des œuvres de qualité et permet au public de découvrir de nouveaux talents.

Le thème arrêté pour cette édition est « Nekketsu ». Ledit thème évoquera le voyage initiatique du héros dans les mangas shōnen. L’événement prévoit une programmation riche en expositions, rencontres avec des auteurs, dédicaces, conférences, master classes, salon des éditeurs revisité, ainsi que des concours de BD, cosplay et jeux vidéo.

Des intervenants viendront de plusieurs pays tels la France, le Cameroun et le Japon, la Guinée, la Mauritanie, d’Écosse et de Madagascar. Selon adiac-congo.com, la neuvième édition accueillera de nombreux invités parmi lesquels la délégation du Webtoon Création Africa, des éditeurs et auteurs de divers territoires comme la Réunion, la Guyane et la France métropolitaine. On y retrouvera Seydina Sow (Sénégal), Joël Hounsounou (Bénin) et Christophe Cassiau-Haurie, expert en BD africaine ; Marie Fabbri, responsable du marché international des droits au Festyval international de IBD d’Angoulême ; et la délégation suisse, qui présentera douze autrices d’Europe et d’Afrique. La championne de France de Cosplay, Livanart, proposera des formations, tandis que Teddy Kossoko et d’autres représentants des Instituts français et Alliances françaises d’Afrique seront également présents.

L’évènement se tiendra à la fois en ligne et en présentiel, du 2 au 8 décembre prochain, à l’Institut français de Brazzaville et toutes les activités seront gratuites mais nécessiteront une inscription préalable.

Pour rappel, le Bilili BD est le festival international de la BD du Congo, créé en 2016 par Joëlle Épée Mandengue, alias Elyon’s.