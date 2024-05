Congo-Bac technique : début ce 7 mai des épreuves d’éducation physique

Les épreuves pratiques de l’Education physique (EPS) et sportive ont débuté ce mardi 7 mai 2024 sur toute l’étendue du territoire national.

Le stade annexe du complexe sportif Alphonse Massamba Débat a accueilli le lancement des épreuves pratiques de l’Education physique (EPS). Ils sont au total 16.792 candidats inscrits pour la session du baccalauréat technique et professionnel session de juin 2024. Les villes de Brazzaville et Pointe-Noire ont respectivement 7570 candidats et 6232 candidats.

Pendant ces épreuves pratiques de l’éducation physique et sportive, les différents candidats devront passer, la gymnastique, le triple saut, le slalom avec le ballon de football et la vitesse. Après ces épreuves pratique de l’éducation physique et sportive suivra celles, écrites.