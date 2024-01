Congo : au moins 6700 personnes seront recrutées à la fonction publique en 2024

C’est ce qui ressort des dispositions de la loi de finances de l’année en cours promulguée le 29 décembre 2023.

La République du Congo va accueillir au moins 6700 nouveaux fonctionnaires dans douze départements ministériels. L’objectif est de renforcer les effectifs dans divers secteurs clés de l’administration. C’est une disposition prise par la loi de finance.

Parmi les départements ministériels concernés, on a Ministère de l’enseignement général : 2 350 postes ; Ministère de l’enseignement technique et professionnel : 800 postes ; Santé et Population : 1750 postes ; Affaires sociales et action humanitaire : 200 postes ; Agriculture, élevage et pêche : 200 postes ; Economie forestière : 30 postes ; Affaires foncières et domaine public : 50 ; Sports et éducation physique : 450 postes ; Jeunesse : 200 postes ; Ecoles de formation (admis sur concours) : 580 postes ; Développement industriel et promotion du secteur privé : 40 postes ; Hydrocarbures : 50 postes.

Autre disposition prise par la loi de finance, c’est celle de la gestion des recrues qui est confiée aux collectivités locales, conformément aux dispositions de la loi n° 5-2005 du 11 mai 2005 portant statut de la fonction publique territoriale, telle que modifiée par la loi n° 14-2019 du 21 mai 2019.