Congo-ARPCE : seize nouveaux agents ont prêté serment

La nouvelle promotion composée de neuf femmes et sept hommes sont issus de différentes directions centrales.

Seize nouveaux agents de l’Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE). Ils ont prêté serment, le 11 avril, devant le Tribunal de Grande instance de Brazzaville, conformément au décret n°2009-477 du 24 décembre 2009 portant approbation des statuts de l’institution.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Composé de neuf femmes et sept hommes, ces agents sont issus de différentes directions centrales: affaires juridiques, gestion des fréquences, contrôle des réseaux et encadrement des marchés postaux et des communications électroniques. Ces nouveaux assermentés rejoignent les effectifs existants pour assurer la surveillance légale des secteurs sous la juridiction de l’ARPCE.

Pour Célestin Endoke, directeur des Affaires juridiques et internationales de l’ARPCE, cette cinquième vague d’assermentation s’inscrit dans la continuité normale des missions de l’institution.