Congo-armée : fin du 23e cours d’état-major

Lancée le 8 juin dernier, la 23e session du stage préparatoire à l’obtention du diplôme d’état-major s’est clôturée mardi 14 novembre 2023.

Quelques 91 stagiaires ont reçu leur diplôme de fin de la 23e session de stage préparatoire d’état-major. La formation avait pour objectifs de faire acquérir aux stagiaires des compétences d’officiers opérant au sein d’un état-major de niveau brigade, dans un environnement national ou multinational et de favoriser l’interculturalité et la maîtrise des sujets qui constituent des enjeux ou défis actuels tels que les flux migratoires, le terrorisme, la piraterie maritime, la cybercriminalité, etc.

Pendant cinq mois, les stagiaires ont planché sur trois modules portant sur les méthodes, les procédures et les techniques. La fin du stage a été sanctionnée par 90 diplômés d’état-major et un personnel féminin.