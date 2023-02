Congo : Arlette Soudan-Nonault reçu par François Barateau

La ministre Congolaise de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault a reçu, le 31 janvier 2023 des mains de l’ambassadeur de France au Congo, François Barateau.

Arlette Soudan-Nonault a pris part au sommet sur la préservation des forêts tropicales, « One forest summit », prévu du 1er au 2 mars 2023 à Libreville, la capitale du Gabon.

S’exprimant sur cette invitation, Francois Barateau a laissé entendre : « je suis venu lui remettre officiellement l’invitation à participer au prochain sommet sur les forêts qui sera organisé à Libreville par la France et le Gabon, un sommet au cours duquel le Congo aura toute sa place et fera entendre sa voix. Ensuite, madame la ministre m’a parlé des différents projets sur l’environnement, notamment le sommet sur les trois plus grands bassins forestiers du monde ».

La ministre de l’Environnement, par ailleurs coordonnatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, a confirmé sa participation. Arlette Soudan-Nonault a profité de l’occasion pour informer et inviter, à son tour, la France au sommet des trois plus grands bassins mondiaux et à celui sur la décennie mondiale de l’afforestation, prévus en juin 2023 à Brazzaville.

Ces sommets seront notamment l’occasion d’avancer de manière ambitieuse sur la préservation des forêts tropicales, qui sont au cœur des enjeux climat et biodiversité. Il sera question de remobiliser l’attention politique autour de la sauvegarde de ces forêts, menacées par la déforestation et la surexploitation, et relancer la coopération Nord-Sud. Ces rencontres réuniront les chefs d’État et de gouvernement, les scientifiques, les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement, les institutions financières et les chefs d’entreprise.

Rappelons que lors de la COP27 en Égypte en novembre 2022, les présidents Emmanuel Macron et Ali Bongo ont annoncé qu’un sommet sur la préservation des forêts tropicales se tiendrait à Libreville, au Gabon.

L’accent doit être mis sur les forêts du Bassin du Congo avec comme ambition d’arriver à de nouveaux engagements et des avancées concrètes pour conjuguer préservation et exploitation des forêts et s’assurer que les bénéfices aillent à la population locale ; améliorer les connaissances et la coopération scientifique et accroître l’accès aux financements internationaux et trouver de nouvelles idées pour financer la préservation des forêts.

Et sur cette question sensible des financements, les pays du Nord, qui sont ceux qui polluent le plus, vont devoir faire preuve de créativité pour regagner la confiance des pays du Sud qui disposent encore de vastes étendues naturelles qui captent de grandes quantités de CO2 atmosphérique.