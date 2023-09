Congo-affaire mère Alice : les sentences sont tombées

Le verdict dans l’affaire « Mère Alice » a été rendu lundi 11 septembre 2023.

L’accusé Alain Kanga qui a été reconnu coupable de détention illégale d’armes et munitions de guerre est condamné à cinq ans de prison ferme. Par ailleurs, Borel Amboulou et Cyr Mandzoula ont écopé de trente ans de prison chacun pour association de malfaiteurs et vol qualifié. Belvie Mbongo Egambé, Prince Mangalala, Didier Ekondi et Jude Mbemba sont condamnés à dix ans de prison pour le même chef d’accusation. Tous ces condamnés doivent payer une somme cumulée de 70 millions de FCFA en réparation du préjudice.

Tous ceux qui ont été jugés dans l’affaire « Mère Alice » n’ont pas été condamnés. Les prévenus Brice Sévérin Eyaba et Romaric Akouba ont été acquittés, donc déclarés non coupables des faits qui leur étaient réprochés.

Pour rappel, l’affaire du braquage de « Mère Alice » est survenue à Brazzaville en août 2022. Elle a mis en cause policiers et civils. A la faveur de la session criminelle ouverte le 7 août 2023 à Brazzaville, chaque accusé a été juridiquement fixé sur sort.