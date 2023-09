Congo-affaire Ephrem : six personnes condamnées aux travaux forcés

Kiakouama Nkouka Birth, Mapouka Jordy Laurent, Obe Bredney Narlye, Kombo Odilon Yann, Salvado Emmanuelle et Itsika Merveille O’neil ont été reconnus coupables.

Dans l’affaire Ephrem, six personnes ont été condamnées à 30 ans de travaux forcés. Kiakouama Nkouka Birth, Mapouka Jordy Laurent, Obe Bredney Narlye, Kombo Odilon Yann, Salvado Emmanuelle et Itsika Merveille O’neil ont écopé de six ans de travaux forcés. Ils sont accusés d’avoir volontairement donné la mort au jeune Ephrem Ngoula le 28 novembre 2021 à Pointe-Noire

« L’homicide volontaire est prévu et puni par les articles 295 et 304 du Code pénal. Itsika Merveille O’neil et Salvado Emmanuelle ont été condamnés pour complicité d’homicide volontaire sur le jeune Ephrem Ngoula, fait prévu et puni par les articles 59, 60, 295 et 304 du Code pénal. Ces accusés bénéficient des circonstances atténuantes, ainsi ils sont priés de payer la somme de 15 millions de francs CFA chacun comme dommages et intérêts, soit au total la somme de 90 millions de francs CFA », a déclaré Etienne Loemba, président de la Cour d’appel de Pointe-Noire.

Pour Me Guillaume Bakouete, bâtonnier du barreau de Pointe-Noire, c’est le plus long procès de sa carrière en qualité d’avocat dans la ville côtière. Pour ce dernier, c’est un sentiment de satisfaction, parce que la loi a été respectée au cours de ce procès et le phénomène criminel devient très grandissant et très inquiétant au Congo.