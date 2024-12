Congo : à Noël les employés de AGL et ses filiales offrent des vivres et jouets aux orphelins

Le 24 décembre 2024, les collaborateurs d’AGL Congo, Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo (TBC) ont offert 210 Kg de jouets, vêtements et vivres non périssables à 39 pensionnaires de l’orphelinat “La Bonne Semence” situé au quartier Kinsoundi de Brazzaville. Les dons ont été collectés à Pointe-Noire et Brazzaville lors d’une campagne vide grenier organisée par le département communication et développement durable.

“Habituellement ce sont les entreprises de la place qui répondent aux cris de cœur des orphelins. Je suis à la fois surprise et très heureuse de voir des collaborateurs des entreprises s’impliquer aussi grandement. Merci et encore merci pour tout” a déclaré la Sœur Marie Lourdes, Responsable de l’orphelinat La Bonne Semence.

“Ces dons ont été apportés volontairement par les employés de AGL et ses filiales en signe de soutien aux enfants orphelins afin de leur donner un sourire pendant ces fêtes de fin d’année. Chez AGL la solidarité est une valeur cultivée par chaque collaborateur ” précise Patricia EKEY-MISSE, Responsable régionale communication et développement durable Congo/RDC/Angola.

L’orphelinat La Bonne Semence a été créé le 13 aout 1993 à l’issue des troubles socio-politiques qu’a connu le Congo. Le centre héberge 39 filles et garçons scolarisés dont l’âge varie entre 1 et 17 ans.