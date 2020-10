Congo : 367 nouveaux médecins prêts pour l’emploi

Ces congolais de blouse blanche après avoir été formés à Cuba, en Russie, en Chine, en Ukraine et au Congo dans plusieurs spécialités, attendent de servir leur pays.

Trois cent soixante-dix-sept médecins congolais ont officiellement prêté serment, le 17 octobre 2020 à Brazzaville, au terme d’un séminaire d’informations sur le système de santé congolais. Ils ont été formés à Cuba, en Russie, en Chine, en Ukraine et au Congo dans plusieurs spécialités.

« Je garderai le respect absolu de la vie humaine ; je n’utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits de l’homme. J’exercerai ma profession avec conscience et dignité. Je considèrerai la santé de mon patient comme mon premier souci », ont-ils garanti.

La cérémonie de prestation de serment a eu lieu en présence de la ministre en charge de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo et de quelques ambassadeurs, les médecins et techniciens médicaux.

C’est une victoire pour leur parcours professionnel au moment crucial pour le Congo fait face à un défi sanitaire, en cette période où sévit la pandémie du coronavirus.

Bon à savoir, le séminaire à l’issue duquel ces médecins ont prêté serment a été organisé du 15 au 17 octobre à Brazzaville par le ministère de la Santé. C’est un cadre d’échanges d’expériences entre les professionnels de santé congolais et ces nouveaux venus.