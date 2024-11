Congo : 300 porteurs de projets seront formés

Cette formation est le résultat d’un protocole d’accord signé mercredi 13 novembre entre Le coordonnateur général de la Génération auto-entrepreneur (GAE), Digne Elvis Okombi Tsalissan, et la directrice de Yekolab, Dominique Opana.

A travers ce protocole d’accord, GAE a pris l’engagement de sélectionner des projets pertinents et d’accompagner les meilleurs d’entre eux. La formation de la première cohorte va durer un mois et seuls des projets méritants seront financés. Les initiateurs entendent lancer un prix pour récompenser des porteurs des projets ayant fait preuve de créativité, d’assiduité et d’innovation.

« Il s’agit de tendre la main à une jeunesse soucieuse de se démarquer, celle qui imagine les solutions pour améliorer notre quotidien. Le Congo est un pays d’opportunités avec une position géographique très stratégique, un marché de plus de 20 millions d’habitants à moins de 30 minutes. Une ouverture au monde avec notre port en eau profonde et plus de 4 millions des terres arables sont des atouts dont chacun devrait profiter », a indiqué Digne Elvis Okombi Tsalissan, coordonnateur général de GAE.

Le dernier Recensement général de la population et de l’habitation, organisé en République du Congo, établit un pourcentage de 76% des jeunes. Pour Digne Elvis Okombi Tsalissan ce pourcentage qui représente un atout pour servir d’élément déclencheur nécessaire au développement du pays.