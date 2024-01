Congo : 30 milliards FCFA pour la construction et équipement de deux hôpitaux

Le financement est de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), pour les travaux des hôpitaux généraux de Sibiti et Ouesso.

Le président de la BDEAC, Dieudonné Evou Mekou a signé jeudi 18 janvier, à Brazzaville une convention de financement avec l’administrateur général de la société Asperbras, Leonardo Belussi. D’un montant de 30 milliards FCFA, cette cagnotte va permettre à la société Asperbras, d’exécuter les travaux, de construction et d’équipement les hôpitaux généraux de Sibiti et Ouesso. Les deux établissements sanitaires se trouvent respectivement dans les départements de la Lékoumou et de la Sangha.

Le coût global de ce projet est évalué à environ 115 milliards de FCFA. L’objectif est d’améliorer l’accès aux soins de qualité à la population de ces différents départements.

« Au niveau de la BDEAC, c’est également un projet qui s’inscrit dans la vision stratégique 2023-2027, consistant à contribuer fortement à l’intégration économique régionale, au développement durable et à l’amélioration des conditions de vie de la population », a indiqué le président de l’institution sous-régionale.

Selon l’administrateur général de la société Asperbras, le chantier était déjà en exécution au niveau de deux sites et que les ouvrages seront livrés au mois d’août prochain. « Ces hôpitaux disposeront des équipements de dernières générations dont l’entretien coûte moins cher. Ils seront autosuffisants, notamment dans la production d’eau et de gaz médicaux. Nous mettrons également l’accent sur la formation du personnel, sur l’utilisation de ces équipements », a-t-il relevé.

Rappelons que c’est en 2013 que le projet relatif à la construction des hôpitaux généraux dans les douze départements du Congo a été lancé. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de santé 2018-2030, intitulé Programme santé pour tous du Congo.