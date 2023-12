Chemin de fer Nabemba-Kribi : le Congo et le Cameroun signe un contrat de partenariat

Le contrat de partenariat a été signé mardi 05 décembre, à Brazzaville par les représentants des deux pays.

La construction de la voie ferrée entre Nabemba et le port de Kribi fait partie des projets retenus par le Congo et le Cameroun dans le cadre de l’exploitation conjointe du gisement de fer Nabemba-Mbalam. Le coût prévisionnel de ce projet est de 1,3 milliard de dollars. Il porte sur le financement, la construction et l’exploitation d’une ligne de chemin de fer longue de 149 kilomètres, reliant le site d’exploitation du gisement Nabemba, dans le département de la Sangha, au port autonome de Kribi, au Sud du Cameroun, où sera construit un port minéralier capable de traiter 125 millions de tonnes de fer par an.

Les travaux sont entièrement financés par le consortium, vont s’exécuter sur une durée prévisionnelle de trente-six mois, dont une période de complétion d’études additionnelles de six mois nécessaires à la réalisation du programme d’investissements de démarrage.

Durant les trois premières années, la production prévisionnelle sera de 10 millions de tonnes de fer par an, avant d’atteindre un pic annuel de 125 millions de tonnes.