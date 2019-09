Championnat national de nzango: CS Ile Mbamou remporte la 5e édition

Le Cercle sportif (CS) Ile Mbamou a remporté la cinquième édition de la compétition nationale de la discipline qui s’est disputée du 22 au 31 août à Gamboma, dans le département des Plateaux.

CS Ile Mbamou a survolé la compétition en remportant tous ses matchs. Il a battu en finale Louara 34 pieds à 29. Heureux de leur performance, le staff technique et les joueuses de ce club ont présenté, le 2 septembre, le trophée à leur président, l’honorable André Nianga Elenga ainsi qu’aux membres de la ligue départementale de nzango de Brazzaville.

Le président de la ligue départementale, Armel Mbio, a remercié cette équipe d’avoir honoré Brazzaville qui, selon lui, vient de remporter la troisième des cinq éditions du championnat national de nzango déjà organisées.

Pour sa part, le député André Nianga Elenga a promis de multiplier les efforts pour que l’équipe de l’île Mbamou en particulier et le département de Brazzaville garde la première place du nzango congolais.

« Nous célébrons la victoire de notre équipe championne. C’est sa deuxième participation et son premier sacre. Cela prouve que c’est une équipe ambitieuse et bien organisée. Nous devrons donc maintenir ce rythme et remporter les prochaines éditions grâce au travail et la rigueur », a déclaré André Nianga Elenga, président du CS Ile Mbamou.

Notons que dix-huit équipes ont participé à ce championnat national, dont deux du département de Pointe-Noire, trois de Brazzaville, six de la Bouenza, deux de la Cuvette et cinq des Plateaux. Créé en 2009, le CS Ile Mbamou compte plusieurs trophées dans sa gibecière. Il a remporté la coupe de l’indépendance en 2014,1015 et 2016.